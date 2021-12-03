أسامة الأزهري: التكفير نشأ كبذرة في عهد حسن البنا وتبلور مع سيد قطب

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن منهج التكفير ولد كفكرة وبذرة في عهد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المحظورة، بينما تبلورت وتحولت إلى نظرية مكتملة الأركان ومستوفية كافة التعبيرات والنصوص الصريحة على سيد قطب أحد الأعضاء البارزين بجماعة الإخوان المحظورة.

وأضاف «الأزهري»، خلال حديثه مع برنامج «الحق المبين»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامي أحمد الدريني، اليوم الجمعة، أنه يريد أن يؤكد من جديد، أن حديثه في هذا البرنامج عن بعض عناصر جماعة الإخوان المحظورة، لا يستهدف من خلاله الخوض في سيرة هؤلاء الأشخاص، وإنما الغرض الأساسي يتمثل في التعريف بالمناهج التي كانوا يتبعونها، وكيف أدت بهم إلى تكفير الناس، إضافة إلى الكثير من العمليات الإرهابية والتخريبية، فضلا عن إسالة الكثير من الدماء البريئة.

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: لا نقصد من حديثنا الأشخاص ولكننا نستهدف مناهجهم

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينينة: «من جديد نحن لا نتعرض للأشخاص، لأنهم الآن بين أيدي الرب الكريم، وعلى الجميع أن ينتبه بأن هناك فرقا كبيرا بين الخوض في سيرة المتوفيين، وبين تناول مناهجهم المتبعة، لأن المناهج لا تموت بموت أصحابها، كما قال لنا الإمام الشافعي قديما، حينما أكد أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها».

الأزهري: المذاهب لا تموت بموت أصحابها

وأردف أن المنهج هو ما نملك بأن نختلف معه، لنناقشه بشكل جدي، ونبرهن ونختار ونوضح ونرد كل ما جاء في هذا المنهج، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها.

وأكد أنهم لا يتحدثون عما بين هؤلاء الأشخاص والله سبحانه وتعالى، من عبادات أو أخطاء ومعاصي، ولكن يتناولون مناهجهم التي اتبعوها وعاشوا من أجل نشرها بين الناس، مشددًا من جديد، أن هذه المناهج هم من يحاولون تناولها وتفصيصها وتمحيصها والتدقيق بها ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عنها.

وواصل: «لا علاقة لنا بالأشخاص، فهم الآن بين أيدي ربهم، ونحن ندعو الله أن يرحم الجميع ويغفر عنهم، فميزانهم عند ربهم الآن، والله وحده سبحانه وتعالى أعلم بحالهم».