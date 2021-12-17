منظمة الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كوفوفاكس الهندي

وافقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح كوفوفاكس الهندي المضاد لفيروس كورونا، والذي أنتجته الهند التي شهدت هذا العام واحدة من أسوأ موجات فيروس كورونا في العالم التي راح ضحيتها مئات الآلاف بين وفيات ومصابين.

ويسابق العالم الزمن لإنتاج مزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في ظل تسجيل متحورات جديدة كان آخرها أوميكرون الذي ظهر في جنوب إفريقيا نهاية الشهر الماضي.

لقاح كوفوفاكس ينتجه مركز اللقاحات الهندي

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن اللقاح ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءا من آلية كوفاكس، وهو لنظام الدولي لتوزيع اللقاحات، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول منخفضة الدخل.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا إلى 34.73 مليون بعد تسجيل 7447 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 476869 بعد تسجيل 391 وفاة جديدة، وهي حصيلة اقل نسبيا مقارنة بفترات سابقة.

الهند شهدت أسوأ موجة لفيروس كورونا

وكانت المفارقة أن الهند التي ظهرت بها سلالة دلتا اقترن بها ظهور أمراض أخرى مثل الفطر الأبيض والأسود والأصفر.

وارتبطت تلك الأمراض بعملية نقص المناعة الناتجة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وخصوصا لدى المصابين بمرض السكري وبعض الأمراض المزمنة.

العالم يقترب من 272 مليون إصابة بفيروس كورونا

وأظهر آخر إحصاء لوكالة أنباء رويترز أن أكثر من‭ 271.93 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالوباء 5 ملايين و628444.

وذكر الإحصاء كذلك أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019.