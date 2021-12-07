منظمة الصحة العالمية: الأطفال من 5 إلى 14 عاما الأكثر إصابة بكورونا

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عاما، يمثلون الآن أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، إن وفيات كوفيد -19 لا تزال أقل بكثير من الذروة السابقة، مضيفا أن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تضاعفت في الشهرين الماضيين بالمنطقة، التي تضم 53 دولة، وتمتد إلى وسط آسيا، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

تهديد مستمر من متحور دلتا واسع الانتشار

وشدد على التهديد المستمر من متحور دلتا واسع الانتشار، وأشار إلى أن المتحور الجديد أوميكرون يمثل حتى الآن 432 حالة مؤكدة في 21 دولة بالمنطقة.

وجاء حديث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للصحفيين من مقر منظمة الصحة العالمية في أوروبا بكوبنهاجن، قائلا: «لا يزال متحور دلتا هو السائد في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، ونحن نعلم أن لقاحات كوفيد-19 لا تزال فعالة في الحد من الأعراض الشديدة والوفيات الناجمة عنه، ولم يتضح بعد كيف وما إذا كان أحدث متحور للفيروس المثير للقلق، أوميكرون، يكون أكثر قابلية للانتقال، أو أكثر أو أقل خطورة».

ضرورة حماية الأطفال وسط تزايد الإصابات

وحث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدول على حماية الأطفال والمدارس وسط الزيادة السريعة في الإصابات بين الشباب بالمنطقة، وقال إن معدل الإصابة بكوفيد-19 أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات بين الأطفال الصغار من متوسط عدد السكان في بعض الأماكن.

ويميل الأطفال إلى مواجهة حالات أقل خطورة من الفئات السكانية الأكثر ضعفا مثل كبار السن، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه مع اقتراب العطلات المدرسية، يجب أيضا الاعتراف بأن الأطفال ينقلون العدوى إلى آبائهم وأجدادهم في المنزل، مع زيادة خطر إصابة هؤلاء البالغين بمرض خطير، أو دخول المستشفى أو الوفاة عند عدم تلقيحهم.

الإجبار على التطعيم يجب أن يكون الملاذ الأخير

ورفض المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الإجبار على التطعيم، قائلا إنه يجب أن يكون الملاذ الأخير على الإطلاق، وأنه لن يكون فعالا إلا في بعض الحالات.

وتعد المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية مركزا عالميا للجائحة، وتمثل 70% من الإصابات و61% من الوفيات في جميع أنحاء العالم، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الذي صدر الأسبوع الماضي.