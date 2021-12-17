السيسي يلبي طلب أحد العاملين في ورش الفخار: اللي عاوزه هنعملهولك

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب أحد العاملين في ورش الفخار بمنطقة مصر القديمة، والذي طلب توسعة المصنع الخاص به ليستطيع تنفيذ «أوردرات الشغل» التي تصله.

وقال العامل، خلال تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث معه في أثناء جولته التفقدية: «صدرت لهولندا والجزائر، مصنعي موجود وتيجي تشرفني حضرتك»، فقاطعه الرئيس السيسي قائلا له: «إيه المشكلة اللي عندك؟»، فرد عليه: «مشكلتي مش عارف أشتغل».

عامل بورش الفخار للسيسي: لما بيجيلي أوردر مش بعرف أعمله.. إمكانياتي ضيقة

وأضاف العامل خلال حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأذاعته فضائية extra news: «أنا بصدر ودخلت عملة صعبة للبلد، لكن لما بيجيلي أوردر مش بعرف أعمله، إمكانياتي ضيقة، المصنع ضيق»، فقاطعه الرئيس قائلا له: «100 متر قليل؟»، فقال له: «قليل جدًا عليا لأني بعمل حاجات كبيرة توصل لـ 50 و60 و70».

السيسي للعامل: متشيلش هم

وتابع: «دي شغلتي أبا عن جدًا، وطبعا عندي بنات»، فقاطعه الرئيس السيسي: «طب إحنا هنشوف دي.. حاضر وإيه تاني؟، تحت أمرك متشيلش هم واللي إنت عاوزه هنعملهولك».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة «فم الخليج» إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.