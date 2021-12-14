طلاب جامعة كفر الشيخ: الرئيس السيسي تعامل معنا مثل الأب.. «فيديو»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بعدد من طلبة جامعة كفر الشيخ، خلال زيارته للجامعة، إذ دار نقاش بينه وبين طلاب الجامعة، انتهى بتوجيهات رئاسية تستهدف تطوير التعليم الجامعي، وإثقال طلاب الجامعات بالكثير من المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

طالب: طريقة الرئيس الودية أثناء الحديث معي أزالت كل مخاوفي

وفي هذا الصدد، قال حسين وائل، طالب بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، إن زيارة الرئيس السيسي إلى جامعة كفر الشيخ، كانت تمثل حلما لهم، لأن زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة كفر الشيخ لم تحدث من قبل، موضحًا أنه كان خائفا من أن يوجه سؤالا إلى الرئيس أو أن يتحدث معه، لكن طريقة الرئيس الودية في الحديث معه ومع باقي الطلاب، شجعته على سؤاله عن دور الشباب في المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة.

وأوضح الطالب الجامعي في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن حديثه مع الرئيس غير الكثير من المفاهيم لديه، وجعله يبحث أولا على أن يطور من نفسه بورش وكورسات تدريبية، بدلا من أن يكون تفكيره مقتصرًا على مجرد التخرج من كليته.

وتابع أن جامعة كفر الشيخ تمتلك حاليًا كل المقومات، التي تمكنها من تخريج طلبة مؤهلين لكل مجالات سوق العمل، بعدما شملها تطوير الدولة لمنظومة التعليم العالي.

طالبة بكلية الزراعة: الرئيس السيسي تعامل معنا مثل الأب

وبدورها، قالت الطالبة أسماء البنا، الطالبة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إنه في البداية كانت تشعر ببعض الرهبة والتوتر، ولكن بمجرد أن تحدث معهم الرئيس، تبدلت هذه المشاعر إلى أحاسيس بالاطمئنان، مؤكدة أن الرئيس تعامل معهم كأب ووجه لهم عدة نصائح تخص كيفية التعامل مع مستقبلهم.

وأشارت «أسماء»، في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، إلى أن الرئيس وجه أيضا بضرورة تأهيل الطلاب بالشكل الملائم لمتطلبات السوق العمل، خاصة أن الشباب هم الكنز الحقيقي للدولة المصرية، ونصحت زملائها بضرورة الخضوع للكثير من التدريبات والكورسات بجميع التخصصات، لكي يصبحوا مؤهلين لسوق العمل، وتلبية متطلباته المختلفة.