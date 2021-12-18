إعصار الفلبين يتسبب بمقتل 19 شخصا.. ويسوي جزر ديناجات بالأرض

تسبب إعصار الفلبين «راي» القوي في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، وانقطاع الكهرباء والاتصالات في أقاليم بأكملها، وفي دمار واسع النطاق معظمه في وسط الفلبين، حسبما قال مسؤولون اليوم، بحسب وكالة «أسوشيتدبرس».

إجلاء أكثر من ربع مليون من السكان

واشتد إعصار الفلبين «راي» في بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح أقاليم الجزر الجنوبية والوسطى، حيث تم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص في طريقهم إلى بر الأمان مقدمًا في خطوة استباقية يقول المسؤولون إنها ربما أنقذت الكثير من الأرواح.

وفي أقوى حالاته، حشد إعصار الفلبين «راي» رياحًا مستدامة بلغت سرعتها 195 كيلومترًا في الساعة وعواصف تصل إلى 270 كيلومترًا في الساعة، وهي واحدة من أقوى الرياح في السنوات الأخيرة التي تضرب أرخبيل جنوب شرق آسيا المعرض للكوارث، والذي يقع بين المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، حيث ضرب الإعصار الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد يوم الخميس، لكن حجم الخسائر والدمار ظل غير واضح بعد يومين من استمرار انقطاع الكهرباء والهواتف المحمولة في أقاليم بأكملها.

سقوط عدد من الضحايا بسبب الإعصار

وأبلغت الشرطة عن مقتل 19 شخصا على الأقل لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، وأفادت الوكالة الحكومية الرئيسية للاستجابة للكوارث عن انخفاض عدد القتلى إلى 12، معظمهم من القرويين أصيبوا بأشجار متساقطة، لأنها قالت إنه يتعين عليها التحقق بعناية من كل حالة وفاة.

وظل المسؤولون في جزر ديناجات، وهي واحدة من أولى الأقاليم التي ضربتها رياح الإعصار العاتية، معزولين اليوم بسبب انقطاع الكهرباء وخطوط الاتصالات، لكن حاكمها، أرلين باج أو، تمكنت من نشر بيان على موقع الإقليم على الإنترنت وقالت إن الإقليم التي يبلغ عدد سكانه نحو 180 ألفًا «سوي بالأرض»، كما ناشدت بالحصول على الطعام والمياه والملاجئ المؤقتة والوقود ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية، وقالت إنه تم الإبلاغ عن عدد قليل من الضحايا في العاصمة حتى الآن لأن البلدات الأخرى لا تزال معزولة.