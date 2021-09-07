إعصار يضرب الفلبين.. انقطاع الكهرباء وتحذير من رياح مدمرة

ضرب إعصار قوي شرق الفلبين، اليوم الثلاثاء، وتسببت الرياح العاتية التي نتجت عنه في انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعات عدة؛ وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتدبرس.

150 كليومترًا في الساعة.. سرعة العواصف

وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم، أن إعصار كونسون، رياحًا مستمرة بلغت سرعتها 120 كيلومترًا في الساعة مع عواصف تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة، حيث وصل أولاً إلى مدينة هرناني الساحلية في مقاطعة سامار الشرقية، قبل أن يضرب مقاطعة سامار القريبة، وذلك بحسب التقارير الواردة من خدمة الطقس الحكومية.

ونقل التقرير عن حاكم سامار الشرقية بن إيفاردوني قوله في رسالة نصية: «لدينا أضرار لكنها ليست كبيرة»، لافتًا إلى أن العمل توقف في المكاتب الحكومية.

عين الإعصار تقترب من عدة مقاطعات

وأضافت أسوشسيتدبرس «كانت عين الإعصار بالقرب من بلدة ديماسالانج في مقاطعة ماسبات، وقالت شركة ناشيونال جريد كوربوريشن الفلبينية المشغلة لأنظمة الطاقة إن بعض خطوط النقل تأثرت، كما وردت أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعات شرق سامار وسامار وليتي، وأبلغ المسؤولون المحليون عن حدوث بعض الفيضانات في مدينة تاكلوبان».

الأرصاد الجوية تحذر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من رياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة خلال 18 ساعة في أجزاء من سبع مقاطعات بما في ذلك كويزون وماسبات وألباي وسامار، والتي تخضع لتحذير من مستوى الإعصار الثالث من نظام من خمس خطوات، وتخضع مناطق مترو والعاصمة الفلبينية مانيلا، لتحذير من المستوى الأول، ما يعني أنه من المتوقع أن تهب رياح قوية خلال الـ36 ساعة المقبلة.

الإعصار سيتحول إلى عاصفة استوائية

ومن المتوقع أن يتحول الإعصار كونسون إلى عاصفة استوائية بعد منتصف الليل أو صباح غد.

ويضرب الفلبين كل عام نحو 20 إعصارًا وعاصفة، وباستثناء الأمطار الموسمية، تقع البلاد أيضًا في ما يسمى منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة معرضة للزلازل والانفجارات البركانية، مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.