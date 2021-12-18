القضاء الإداري: أجر كامل للأم عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيا أو ميتا

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى وبأحقية المدعية «ع. ص. ى» في إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً، شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية إلى لجوء السيدة «ع.ص.ى» للقضاء، بأنها تعمل موظفة بالجهة الإدارية وحصلت على إجازة وضع، ولكنها فوجئت بأن الإدارة أعطتها الأجر الأساسي فقط، مؤكدة: «ده ضئيل جداً لا يكفى شئون الحياة».

وأوضحت في الدعوى، أن المولود توفي ولما علمت جهة الإدارة بوفاته، قالوا: «مالكيش مرتب خلال إجازة الوضع ولا ليكي إجازة أصلاً بوفاة المولود وترجعي الشغل»، فأصدر القاضي حكمه لصالح السيدة المذكورة بأحقياتها في منحها إجازة الوضع كاملة المدة، كما أمر بصرف مرتبها كاملاً بكل ملحقاته وتوابعه.

القواعد الأربعة في إجازة الوضع بالأجر الكامل

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، على أربع قواعد انتصارًا للمرأة في إجازة الوضع بالأجر الكامل سواء كان المولود حياً أو ميتاً:

الأولى: الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه.

والثانية : الحكمة في منح الأم إجازة وضع حال مولودها حيًا هي منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم في العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحي والجسدي به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية.

والثالثة: الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ أوجب لمراعاة حالتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها.

والرابعة: موت المولود صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة بفرط القلق والألم النفسي يفوق الألم الجسدي للولادة يستنهض همة المحكمة في تقديم المساعدة والدعم النفسي القضائي للتخفيف من معاناتها النفسية.