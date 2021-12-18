خضروات ضارة للحوامل والمرضعات.. بينها الجرجير

تعد الخضروات من أكثر الأغذية المفيدة للجسم، فهي تحتوي على كل العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، إلا أنه من بين تلك الخضروات ما يتسبب في أضرار للبعض، فالجرجير له أضرار بالغة للمرأة الحامل، أما الكرفس فيقلل من إدرار اللبن للمرضعات، وذلك حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» التي كشف في التقرير التالي أهم فوائد الخضر وبعض أضرارها نستعرضها في التقرير التالي:

فوائد البصل

منشط ممتاز لحركة الأمعاء - يمنع تجلط الدم- يقلل السعال ويعالج الربو والتهاب الرئة- مفيد في حالات الإمساك.

فوائد الخس

مقوٍ للبصر والأعصاب لاحتوائه على فيتامين (أ) - يقلل من التوتر العصبي- مدر للبول - أوراق الخس مرتفعة في قيمتها الغذائية والأوراق الخارجية أفضل من الأوراق الداخلية - يعتبر الخس مُليِّنا طبيعي.

تعرف على فوائد البقدونس

مصدر غني بالحديد -البوتاسيوم - فوسفور- مدر للبول- عصير البقدونس لا يسبب ترسيب الأملاح في الحالب أو الكليتين ويقي من تكوين الحصوات - يخلص المرأة الحامل من الماء المتراكم داخل الجسم.

الفاو: تناول الجرجير بكثرة ضار على الحوامل

غني بالفيتامينات مثل فيتامين (أ) وفيتامين (ج)، تناول الجرجير بكثرة ضار على الحوامل، تناول الجرجير يساعد على تنظيف الصدر من البلغم، ويساعد على إدرار الحيض.

الكرفس

يعمل على تقليل إدرار اللبن للمرضعات- يساعد على تقليل الوزن- يساعد فى علاج ارتفاع الكوليسترول.

الكرات

يقي من الإصابة بأمراض السرطان كما أنه غني بفيتامين (ج) وفيتامين (أ) وعنصر الماغنسيوم وعنصر الكالسيوم.

الشبت

يزيد من إدرار اللبن للمرضعات ويقي من الإصابة بالأمراض السرطانية وتناوله بكثرة يقي من تكوين حصوات المرارة.

الكزبرة الخضراء

تعمل على تنشيط البنكرياس وهي غنية بفيتامين (ج) وفيتامين (أ) وتناولها يعمل على تقليل ضغط الدم.

البنجر

يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد اللازم لتكوين الدم.

الجزر

مفيد لصحة الجلد والنظر والعظام ويعالج حب الشباب ويحتوي على الكولاجين الذي يمنع ظهور التجاعيد ويساعد في تنظيف السموم الموجودة في الكبد.

الكوسة

(خزان الماء) تحتوي على الألياف بوفرة، وتحتوي على الكثير من الماء والمعادن والفيتامينات وهي تعد من أقل الخضراوات في منح السعرات.

البسلة

مصدر جيد للبروتينات النباتية والألياف التي تساعد على تنبيه الأمعاء وتقاوم الإمساك لأنها تحتوي على فيتامين ب.

القرنبيط

يحافظ على رشاقة الجسم ويعطي إحساساً بالامتلاء (الشبع) ويحتوي على فيتامين (ب)، من أفضل الخضر المحتوية على الألياف ويقاوم الإمساك.

الفاو: الطماطم تقي من السرطان

تعمل الطماطم على الوقاية من السرطان وهي غنية بالفيتامينات والمعادن حيث تمد الجسم بالكالسيوم والماغنيسيوم والزنك وفيتاميني (ج) و (هـ) وكذلك حمض الفوليك وهي فاتحة للشهية والقشرة الخارجية للطماطم أكثر احتواء على فيتامين ج من الثمرة.

الفلفل الرومى الأحمر

يعطى حوالي ضعف كمية فيتامين ج الموجودة فى البرتقال.

الملوخية

تنظم ضربات القلب، وهي غنية بفيتامين (أ)، (ب)، لها دور فى علاج متاعب الجهاز الهضمى لاحتوائها على مادة مخاطية وكمية كبيرة من الألياف، فهى وجبة سهلة الهضم وملينة- علاج للعقم – تدر البول.