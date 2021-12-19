ألويس آلزهايمر.. تعرف على مكتشف مرض عته الشيخوخة في الذكرى 106 لوفاته

تحل اليوم، ذكرى وفاة مكتشف مرض ألزهايمر أو «عته الشيخوخة»، وهو الألماني «ألويس آلزهايمر»، حيث توفي في مثل هذا اليوم 19 ديسمبر من العام 1915 أي قبل 106 أعوام، وألزهايمر هو مرض النسيان، ويصيب الأشخاص الذين تخطوا سن الشيخوخة، ويتطرق التقرير التالي لأبرز المعلومات المنسوبة لهذا العالم، مكتشف المرض الذي يحمل اسمه.

ذكرى وفاة «آلزهايمر»

وفيما يلي أبرز المعلومات المنسوبة لـ ألويس آلزهايمر وفقا للمكتبة الوطنية الفرنسية:

- ولد ألويس ألزهايمر في 14 يونيو 1864 وتوفي في 19 ديسمبر 1915 عن عمر ناهز 51 عاما.

- هو عالم نفس وباثولوجيا عصبية ألماني.

- درس آلزهايمر في جامعات أشافنبورغ وتوبنغن وبرلين وفورتسبورغ، وحصل على شهادة الطب من جامعة فورتسبورغ سنة 1887.

- اشتهر باكتشافه وتوثيقه أول حالة لمرض «عته ما قبل الشيخوخة» الذي أطلق عليه «كريبلن» فيما بعد اسم مرض آلزهايمر «وتنطق بالألمانية آلتسهايمر Alzheimer»

- ونشر عنه أنه عاني من بعض الأمراض قبل وفاته حيث يعتقد أن آلزهايمر كان مصابًا بعدوى البكتريا العقدية، التي نتج عنها معاناته من الحمى الرثوية والقصور الكلوي.

- توفي ألويس آلزهايمر في بريسلاو في الحادية والخمسين من عمره من جراء قصور في القلب.

وفيما يلي صورة لقبر العالم الراحل في مدينة فرانكفورت الألمانية:

تمارين للوقاية من ألزهايمر

وللوقاية من الإصابة بمرض ألزهايمر، فقد نشر موقع «بولد سكاي» المتخصص في الشؤون الصحية، عددا من التمارين التي يمكن من خلالها تفادي الإصابة بالزهايمر وتنشيط العقل بشكل كبير منها القراءة والكتابة من العادات الجيدة، إذ تعمل على تشغيل وظائف الدماغ وتنشيطها مثل الرؤية واللغة والتنسيق المعرفي، مما يحافظ على خلايا المخ من التلف، وفقا لتقرير الموقع، فضلا عن الألغاز ومنها الكلمات المتقاطعة والسودوكو ومثل هذه الألعاب الشهيرة التي تتطلب تفكيرا وعصفا ذهنيا، وتبقى عقلك مشغولًا لفترة طويلة، ما يحافظ على خلايا المخ من التلف.