تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية

تنشر «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية بعدما بدأت الهيئة صباح اليوم السبت، في تلقي طلبات المتقدمين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، دفعة 2020 لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، علماً بأن التقديم مستمر حتى 24 ديسمبر الجارى، وذلك بعدما انتهت النيابة من تلقى طلبات المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، دفعة 2019 لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية في يوم 13 ديسمبر الجاري.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية

ووضعت هيئة النيابة الإدارية بعض الشروط للتعيين في هذه الوظائف وهي كالآتي:

1. ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 13/ 12/ 2021، تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني بالنسبة لدفعة 2019.

3. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24/ 12/ 2021 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني بالنسبة لدفعة 2020.

4. أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5. أن تثبت لياقته الطبية، وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية كلاً من:

1- طلب تعيين موجه باسم رئيس «الهيئة»، مُوقع عليه بخط اليد.

2- شهادة التخرج مبين بها مجموع درجات طالب التعيين.

3- شهادة تقدير سنوات الدراسة كل سنة وحدها.

4- صحيفة الحالة الجنائية.

5- شهادة أداء التجنيد أو الإعفاء منه للذكور.

6- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

7- صورة البطاقة الشخصية.

8- صورة البطاقة الشخصية للأب والأم.

9- شهادة الميلاد.

10- 8 صور حديثة للمتقدم لشغل الوظيفة.

شروط سحب ملف للتقدم للوظائف

1. إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني 5 نسخ.

2. إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

3. يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

4. لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

5. سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية بعد انتهاء موعد التقديم.