وزير الري يتابع مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية في الإسكندرية

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مع المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والدكتور أحمد راشد مدير معهد بحوث المياه الجوفية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تقييم ودراسة خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، والذي اشتمل على مرحلتين، الأولى تقييم نظام التجفيف السابق ودراسة مدى تأثير عمليات سحب المياه على ثبات القبر وسلامته من الناحية الإنشائية، وتأثير السحب على هبوط التربة.

57 بئر جوفي بئر جوفي جديد بالمنطقة الأثرية

أما المرحلة الثانية تنفيذ عدد 57 بئر جوفي تُحيط بالمنطقة الأثرية، بالإضافة لعدد 13 بئر جوفي آخر تعمل كخط دفاع أولى حول منطقة القبر، مع إنشاء خطوط جديدة لطرد المياه التي يتم سحبها من الآبار، وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية من خلال تغيير بعض الكابلات والبواطات ومفاتيح التحكم وغيرها.

كما تم خلال المرحلة الثانية وضع معدلات لسحب المياه من القبر بشكل تدريجي لعدم التأثير بالسلب على الحالة الإنشائية للقبر، ونفذت هذه الأعمال تحت إشراف معاهد بحوث المياه الجوفية والصرف والإنشاءات والميكانيكا والكهرباء التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وبالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار.

الري تنجح في خفض منسوب المياه داخل القبر بمقدار 75 سم في أقل من 24 ساعة

وتطهر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة للوزارة، كافة المصارف العامة الرئيسية المحيطة بالمنطقة والمصارف الخصوصية داخل المنطقة الأثرية بصفة دورية، وهذه المصارف تستقبل المياه التي يتم رفعها من الآبار، كما تتابع الوزارة أعمال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضي المحيطة بالموقع الأثري.

ونفذت نظم الري الحديث عن طريق الأهالي في زمام 6000 فدان تقريباً، وجاري المتابعة لإتمام عملية التحول في زمام 4000 فدان أخرى، وهذه الإجراءات سيكون لها دور فعال في تقليل المياه الأرضية بالمنطقة، وبالتالي تقليل مشاكل ارتفاع المياه الجوفية بالمنطقة.

ونجحت الأعمال المنفذة في تخفيض منسوب المياه داخل القبر بمقدار 75 سم في أقل من 24 ساعة فقط من تشغيل طلمبات الرفع، وسيستمر العمل على تخفيض منسوب المياه بشكل بطئ وتدريجي للحفاظ على الحالة الإنشائية للقبر.

بحوث المياه الجوفية يضم 12 معهد

يُعتبر معهد بحوث المياه الجوفية أحد المعاهد البحثية المتخصصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه والذي يُعد الذراع البحثي للوزارة، حيث يضم المركز عدد 12 معهد، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية.

ويعد المركز مؤسسة بحثية بارزة في علوم الري المختلفة، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الإستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

منقطة أبو مينا الأثرية

الجدير بالذكر أن منطقة أبو مينا الأثرية تقع على بعد 12 كم من مدينة برج العرب، وتم تسجيلها كموقع أثري في عام 1956م، وتسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979، وهي المنطقة الوحيدة المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بالإسكندرية.

ويعود تاريخها إلى القرنين الرابع والخامس الميلادي، حيث كُرست تلك المنطقة باسم القديس مينا وهو قديس مصري عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، وفي أواخر القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس الميلادي أصبحت من أهم مراكز الحج المسيحية في مصر، وتضم المنطقة منشآت عديدة ذات أغراض دينية متنوعة منها مركز الحج وهو المبنى الرئيسي ويتكون من منطقة يتوسطها فناء متسع على شكل ميدان محاط بصفوف من الأعمدة كان يتجمع فيه الحجاج، ويفتح الفناء على كنيسة المدفن والبازيليكا الكبيرة.