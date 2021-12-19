اضطرابات في محيط السفارة الأمريكية ببغداد عقب تعرضها لهجوم صاروخي

تعرّض محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وتحديداً المنطقة الخضراء المحصنة إلى هجوم صاروخي، فجر اليوم الأحد، وذلك بحسب ما صرّحت به قوات الأمن العراقية، عبر بيان لها عقب الهجوم.

هجوم صاروخي قرب السفارة الأمريكية في بغداد

وقالت قوات الأمن العراقية إنّ أحد الصاروخين اللذين استهدفا محيط السفارة الأمريكية في بغداد جرى إسقاطه، ويشار إلى أنّ ذلك الهجوم جاء قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.

أضرار جرّاء الهجوم .. وبدء التحقيق

وتضمن بيان لخلية الإعلام الأمني: «المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين من نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام الدفاعية، أما الثاني فسقط قرب ساحة الاحتفالات»، ولفت البيان إلى أنّ الهجوم تسبب في وقوع أضرار بسيارتين، وباشرت قوات الأمن التحقيق وتحديد موقع الإطلاق.

وقال مصدر أمني لـ«فرانس برس»: «أحد الصاروخين أُسقط قرب السفارة الأمريكية في بغداد، فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة»، ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى لحظة كتابة الخبر.

عشرات الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية

يذكر أنّ القوات الأميركية ومصالح أمريكا في العراق قد جرى استهدافها في الأشهر الأخيرة بعشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات من دون طيار، وعادةً ما تنسبها الولايات المتحدة إلى فصائل موالية لإيران، ومن جهتها أعلن العراق الأسبوع الماضي نهاية «المهام القتالية» لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات محصورة بالتدريب وتقديم المشورة.

وتمر اليوم الذكرى العاشرة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وأعادت واشنطن منذ هذا الوقت نشر قوات لها في البلاد ضمن إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.