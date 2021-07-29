عاجل.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، بأن صاروخي «كاتيوشا» استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم.

وذكرت القناة أن السفارة الأمريكية تعرضت فجر اليوم لاستهداف بصاروخي كاتيوشا، لكنهما لم يسقطا داخلها.

وأضاف مراسل القناة في بغداد، أن الصاروخين سقطا في محيط مبنى السفارة، لكن الشظايا سقطت على الشقق السكنية المقابلة للسفارة.

يذكر أن هذا هو الهجوم الأول الذي تتعرض له السفارة الأمريكية ببغداد، بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي.