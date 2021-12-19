عودة حركة المرور بالطريق الزراعي عقب رفع أثار حادث قليوب

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من إعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بمنطقة سنديون بقليوب، والتي شهدت مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى بطريق «القاهرة الإسكندرية» الزراعي بمنطقة سنديون، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

ونُقل المصابون والجثة لمستشفى قليوب العام، وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق للحفاظ على سير الحركة المرورية بالطريق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوف ومصابين بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وكذلك رجال المرور، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وكذلك نقل المصابين لمستشفى قليوب لتقديم العلاج لهم، وتصرح لعدد منهم بالخروج عقب تلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس موظف سابق في مخالفات إصدار تراخيص بناء

وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق الخاصة بالاموال العامه فى القليوبية بحبس موظف سابق 4 أيام، وسرعة ضبط موظفين سابقين في إحدى الوحدات المحلية في القليوبية، بتهمة التلاعب في إصدار تراخيص للبناء على أرض صادر لها قرار للمنفعه العامة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

ووردت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام ثلاثة موظفين سابقين بإحدى الوحدات المحلية فى محافظة القليوبية، باستغلال مواقعهم الوظيفية باستصدار ترخيص للبناء بالمخالفة للقانون.

وعُرضت المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا إبان فترة عملهم وقيامهم باستصدار ترخيص للبناء بإنشاء مبنى سكني على قطعة أرض، بالرغم من سابقة صدور قرار بتخصيص قطعة الأرض المشار إليهان وذلك مقابل حق إنتفاع لإقامة بعض المشاريع الخيرية، دون أن يشمل قرار التخصيص إقامة أي مبان، فضلاً عن عدم قيامهم باتخاذ أي إجراءات حيال تحصيل مقابل الإنتفاع المستحق على قطعة الأرض لخزينة الدولة

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين، تم ضبط أحدهم، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربين.