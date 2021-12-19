«المؤبد» لمحمود عزت في قضية التخابر مع حماس

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في طرة، اليوم الاحد، بمعاقبة الارهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الارهابية، بالسجن المؤبد لإدانته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ضد مصالح البلاد.

التخابر مع منظمات أجنبية

ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه، ارتكاب جرائم الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهى حركة حماس وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عنها لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، فضلا عن تلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لتنظيم الإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.