بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-12-2021 في مصر

شهدت أسعار العلف استقرارًا عند سعر تراوح بين 8650 و8750 جنيهًا للطن، الأمر الذي استقرت معه بورصة الدواجن أيضًا للأسبوع الثالث على التوالي، بعد توالي ارتفاع وانخفاض الأسعار على مدار الأشهر الماضية، إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيًا مع اقتراب أعياد الميلاد وزيادة الإقبال على الشراء، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

واستقر سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم عند 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، وصلت إلى نحو 42.4 جنيه، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الاثنين، على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.