بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-12-2021 في مصر

شهدت أسعار اللحوم البيضاء، تذبذبا في الأونة الأخيرة، بين ارتفاع وانخفاض، ما يدفع المواطنين والمهتمين بالثروة الداجنة، لمتابعة أسعار بورصة الدواجن بشكل يومي، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد المجيد، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا مرة أخرى.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجل سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، وفقا لرئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة عبدالعزيز السيد.

وأضاف «عبدالعزيز»، أنّ سعر الدواجن البلدي في المزرعة تراوح بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم الجمعة، نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.