هل يأنس الميت بمن يزوره؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

سؤال حائر يردده الكثيرون، «هل يشعر الموتى بمن يزورهم؟»، وهو ما أجاب عنه الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث أكد أن الميت له شعور ويأنس بمن يزوره، وهذا أمر ثابت بالكثير من الأحاديث النبوية، فهو يشعر ويسمع وتصل إليه الدعوات، مؤكدا أنه من باب البر للميت زيارته والدعاء له.

زيارة القبور

وأضاف «عمران» في فتوى له أنه يستحب للمسلم زيارة القبور والسلام على أهلها، كما أن المتوفي يعرف من يزوره ويرد عليه السلام، وقال الإمام النووي في كتابه «المجموع شرح المهذب»: «قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره».

وأشار إلى أن الإمام ابن القيم قال في «الروح»: «وقد شرع النبي صلى الله عليه وآلة وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين)»، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به.

واستدل على أن الميت يشعر بمن يزوره ويسلم عليه، ويرد عليه السلام، ويأنس لذلك ويفرح به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته إذا خرجوا إلى المقابر، أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية»، أخرجه مسلم في صحيحه.

المقابر متعددة الطوابق

وعن المقابر متعددة الطوابق، قديمة والتي تعود لأكثر من 10 سنوات، ومنتشرة في قرى الريف المصرى، أكد أنها أمر جائز للضرورة، كون الميت يجب أن يكون في قبر واحد، موضحا: «حالة من الضرورة يجوز في هذه الحالة الضرورية والاستثنائية وجائز».

وأكد أنه يجوز عمل مقبره متعددة للرجال وأخرى للنساء، ويتم فيها الدفن على هذه الطريق عند الضرورة، مضيفا: «يكون الميت قد حصل على حق التكريم».