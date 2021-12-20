«العالمي للفتوى»: نواكب التطور التكنولوجي وننظم حملات لتوعية المجتمع

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مساء أمس الأحد، وفد الشباب المشارك في «الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية.. تصدوا معنا»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

دور مركز الأزهر للفتوى في مواجهة الشائعات

واطلع الوفد على آلية عمل وأقسام المركز المتنوعة وعلى جهوده العلمية والمجتمعية ودوره في مواجهة الشائعات، والفكر المتطرف، الذي يمثل معاول هدم لاستقرار المجتمع ومقدراته.

رافق الوفد أثناء الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي للمركز، والذي بيَّن من خلال شرحٍ مفصل آلية العمل بالمركز، موضحًا أن المركز يواكب التطور التكنولوجي، خاصة في مجال الاتصالات والتواصل الإلكتروني.

وأشار إلى أن المركز أطلق العديد من نوافذ التواصل مع الجمهور سواءً عن طريق التطبيق الذكي على الهواتف، أو الصفحات الرسمية للمركز على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحملات التثقيفية والتوعوية التي يقدمها للجمهور على أرض الواقع من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والذي يطوف ربوع الجمهورية، ويتفاعل مع كافة أفراد المجتمع، وكذلك مؤسسات الدولة.

أبحاث متخصصة في الفتوى

ولفت إلى أن المركز يعد العديد من الأبحاث المتخصصة في الفتوى، والتي تعرض على هيئة كبار العلماء، لاعتمادها وتقديمها للجمهور، ويقوم على إعدادها قسم البحوث بالمركز، الذي يضم كوكبة من أساتذة جامعة الأزهر المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف ويمثله مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وقَّع بروتكولات عمل متنوعة مع وزارة الشباب والرياضة في مجالات العمل الاجتماعي والثقافي والتوعوي.

ومن جانبهم، عبَّر الزائرون عن ثقتهم في الأزهر الشريف، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وما يقدمه من جهود لمحاربة الأفكار المنحرفة والهدَّامة، وتصحيح المفاهيم، ونشر الوعي الديني الصَّحيح والمُستنير.