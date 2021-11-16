خبراء عقارات: التطور التكنولوجي صنع فروقا واضحة بالسوق العقاري

قال أحمد نبيل، الخبير في مجال التسويق العقاري، إن منظومة التطوير العقاري باتت متكاملة في الوقت الحالي، موضحًا أنه أصبح هناك طلب بشكل كبير على المسوقين العقاريين من قبل المستثمرين وأصاحب شركات التطوير العقاري، لكون المسوق هو حلقة الوصل بين الطرفين.

وأضاف نبيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في الوقت الحالي مع زيادة نسبة أعمال التطوير العقاري ووجود الكثير من المشروعات، أصبح للمسوق العقاري القدرة على توجيه المستثمر للمشروعات الأفضل، وفق متطلباته وحسب قيمة الاستثمارات التي يرغب بها.

دقة معلومات المشروع تكسبه الثقة

وأشار إلى أنه يجب أن يكون عرض المشروعات على المستثمر يتضمن جميع المعلومات بمصداقية مرتفعة بشكل كبير، إذ أنه في حال عدم وجود دقة بالمعلومات التي تعرض على المستثمرين أو العملاء، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من ثقته في المسوق وهو شيء غير مرغوب فيه.

ومن جانبه قال إسلام محسن، خبير التسويق، إن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في عمل المسوق العقاري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو هدف يدفع المسوق العقاري للاهتمام بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن من الوصول إلى المستثمرين عبر المواقع المتخصصة في هذا الشأن.

عرض التفاصيل يضمن مصداقية المشروعات

وأضاف أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أعطى مصداقية للمشروعات من خلال عرض أكثر تفصيلًا عن أعمال الشركات والمشروعات، وتوضيح ذلك بصور وفيديوهات من أرض الواقع وغيرها من الوسائط التي يتم استخدامها حاليا، ولم تكن متاحة في إعلانات الصحف والتليفزيون.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، سهلت الوصول إلى الكثير من العملاء من مستخدمي الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يشترك فيها أعداد كبيرة من المصريين والراغبين في الاستثمار في العقارات، إذ تعد مواقع التواصل حاليًا هي أكبر ملتقى وأسرع وسيلة للإعلان من خلالها مقارنة بالطرق التقليدية وكذلك أقل تكلفة.