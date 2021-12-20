رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط إنتاج صناعية جديدة بـ6 أكتوبر بعد قليل

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تشغيل خطوط إنتاج جديدة في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، التي تُنفذ في إطار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المختلفة.

ومن المُقرر، أنَّ يرافق رئيس مجلس الوزراء، خلال تشغيل خطوط الإنتاج الصناعية الجديدة كلاً من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكريم سامي سعد رئيس مجموعة التنمية الصناعية، وعدد من المسؤولين.

مدبولي يوجه بتعزيز مشاركة القطاع الخاص بالتنمية

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وفق ما كلف به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إذ تتعاون الدولة مع القطاع الخاص في عدد من المناطق الصناعية، والمدن الجديدة.

ووجه مدبولي، مؤخراً بالتنسيق بين الجهات المسئولة المختلفة بالدولة لدراسة دراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في المشروعات القومية والخدمية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

الحكومة تُنسق مع خبراء لتعزيز مشاركة المستثمرين بالمشروعات

ومن المُقرر، أنَّ يعقد عدد من الوزراء والمسئولين اجتماعات مقبلة لدراسة الأوجه اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة مع الدولة بالمجالات الاقتصادية المختلفة.

وتعمل الحكومة، حسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الخبراء لتعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيعه على المساهمة بشكل أكبر في المشروعات التنموية المختلفة.