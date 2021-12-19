عاجل.. رئيس الوزراء يتابع تطورات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حاليا، اجتماعا لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

ويعتبر هذا البرنامج الداعم الرئيسي لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي حققته الدولة المصرية بنجاح اشادت به المنظمات الدولية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج يسعى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات في مشروع الإصلاح الاقتصادي.

يشارك في الاجتماع الذي يتراسه «مدبولي» حاليا عدد من الوزراء والمسؤولين.

وسنوافيكم بالتفاصيل عقب نهاية الاجتماع.