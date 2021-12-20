سعر الأسمنت اليوم الاثنين 20-12-2021 في مصر

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين، مع تراجع عمليات البناء، ويعمل في قطاع الأسمنت الذي يعد واحدا من أقدم الصناعات في مصر، 23 مصنعا تنتج 37 مليون طن سنويا، يغطي إنتاجها السوق المحلي، بكمية 30.7 مليون طن، ويتم تصدير 6.3 مليون طن، بنسبة نمو محلي على الطلب تبلغ 7% سنويا.

ويهتم العاملون بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، والمستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء خاصة أسعار الأسمنت، وتستعرض «الوطن» في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت التي شهدت استقرارًا في الأصناف، سواء «مسلح أو مقاوم أو أبيض أو الجبس»، كما يلي:

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

- سجل سعر الأسمنت المسلح نحو 1050 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت «النصر» لنحو 1030 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «وداي النيل» 1020 جنيهًا.

ـ سجل سعر أسمنت «حلوان» 1080 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت «لافارج المخصوص» إلى 1060 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «سيناء 425» نحو 990 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت «المسلة» 1000 جنيه.

- وصل سعر أسمنت «السويدي» لنحو 1080 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «العسكري بني سويف» 990 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السهم بسعر 1020 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- الأسمنت الأبيض «العادة» بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت «سوبر رويال» بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر سيناء» بسعر 2450 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «الواحة» بسعر 820 جنيهًا.

- أسمنت أسيوط «إيه وان»، بسعر 810 جنيهات.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1100 جنيه.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1110 جنيهات.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت «السهم» بسعر 1050 جنيهًا.

أسعار الجبس اليوم

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.