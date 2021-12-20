مؤتمر الاستثمار الاجتماعي في ذوي الإعاقة يواصل فعالياته لليوم الثاني

شارك المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في فعاليات المؤتمر السنوي الأول حول «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد.

ويقام المؤتمر على مدار يومي 19 و20 ديسمبر الجاري وذلك بحضور وزيرة التضامن وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ثلاثة محاور يناقشها المؤتمر

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور وهي «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، أما المحور الثالث فيتناول ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة».

وثمّنت الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، جهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم القضايا المحلية الملحة، ومنها قضية ذوي الإعاقة.

وأضافت «رزق»، أنّ المجلس العربي يضع قضية ذوي الإعاقة على رأس أولوياته، كما أن المجلس يخصص العديد من برامجه وفعالياته لدعم تلك الفئة.

خلق فرص جديدة لمشاركة ذوي الإعاقة

وقالت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الاستثمار الاجتماعي يتمثل في المساعدات النقدية، والمادية، وتوظيف الوقت، وغيرها من الأساليب، ونسعى دائما لخلق فرص جديدة لمشاركة ذوي الإعاقة.

وأوضحت خلال فعاليات المؤتمر، أنّ جميع النظريات أكدت أنه لابد من تغيير نظريتنا لذوي الإعاقة، ليكونوا فاعلين ومنتجين، ويجب علينا البحث عن جانب القوى الكامنة بيهم، وأن نعمل معهم وبهم وليس لهم، لأنهم قادرون وأن الشخص الذي يتم تأهيله منذ الصغر في كافة الجوانب يصبح قادر على المنافسة في سوق العمل، وهذا هو الاستثمار الحقيقي.

يُذكر أن المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية يشارك في العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شارك المجلس كشريك استراتيجي خلال فعاليات هذا المؤتمر، بجانب بنك التعمير والإسكان، هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ماكدونالدز، ومؤسسة مصر الخير.