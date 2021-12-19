«التضامن»: مؤتمر الاستثمار في ذوي الإعاقة يشمل 3 محاور.. أبرزها الابتكار

قال الدكتور محمد حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، اليوم، إن المؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بشأن «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول تعريف الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة وأهميته والعوائد المتوقعة منه.

محاور مؤتمر الاستثمار الاجتماعي في ذوي الإعاقة

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الوزارة لها أسبقية في طرح هذه الفكرة للربط بين الاستثمار الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم شمل عدة محاور؛ منها جدوى الاستثمار فيهم، وتوقعات واحتياجات ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وتوقعاتهم واحتياجاتهم من مشروع حياة كريمة، أما المحور الثالث والأخير، فكان ريادة الأعمال والابتكار والشمول المالي كحقوق أصيلة لهم.

وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، أن المؤتمر يعقد اليوم وغدا، بالمشاركة مع عدة وزارات مثل التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك ناصر الاجتماعي وإدارة الشمول المالي في البنك المركزي.

توصيات المؤتمر

وأكد إعلان كل التوصيات التي تخرج بها هذه الجلسات في نهاية المؤتمر، متابعا: «نطرح هذه التوصيات على الجهات المعنية، وترجمتها إلى آليات وإجراءات فعلية يتم الأخذ بها، ونتمنى أن يستمر خلال السنوات المقبلة من أجل البناء على ما تحقق».