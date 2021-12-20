سعفان: «مفيش عامل مصري هيسافر ليبيا إلا عن طريقنا.. وبشهادة خبرة»

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن هناك طريقا واحدا رسميا لتفسير العمالة المصرية إلى ليبيا، هو وزارة القوى العاملة، وعبر الرابط الالكتروني الذي أطلقته اليوم، لاستقبال طلبات الراغبين في السفر للعمل بسوق العمل الليبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير القوى العاملة ونظيره وزير العمل والتأهيل الليبي، اليوم، للاعلان عن إطلاق رابط منظومة الربط الإلكتروني لإعادة العمالة المصرية لسوق العمل الليبي، وتنظيم طرق وإجراءات تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا، لاعادة إعمار البلد الشقيق.

وتابع سعفان قائلا: "مافيش عامل مصري هيسافر للعمل في ليبيا إلا من خلال وزارة القوى العاملة، وبشهادة خبرة في مهنته، التي سيقدم أوارقه للعمل بها"، لافتا إلى أن هدف منظومة الربط الالكتروني هو سد كل أبواب ومنافذ التلاعب أمام أى جهة من الجهات أو شركات السمسرة والبيزنس التي كانت تستنزف العمالة المصرية.

منظومة الربط الالكترونى بين مصر وليبيا

وأضاف وزير القوى العاملة أن منظومة الربط الالكتروني، ستساعد الدولة المصرية ودولة ليبيا، في تطبيق نظام الحوكمة، لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن العمالة المصرية، بديلا عن أى طرق وإجراءات عشوائية كانت متبعة في العقود الماضية، فضلا عن كون مساهمة منظومة الربط الالكتروني بشكل كبير في تدقيق بيانات العمالة المصرية، وتوفير الحماية الكاملة للعمالة المصرية، من أى مشاكل قد تواجهها بعد السفر إلى ليبيا، وأثناء العمل.

سعفان: لن يعمل أى عامل إلا بمهنته التى يتقنها

واوضح وزير القوى العاملة، أنه لن يعمل أى من العمال المصريين في سوق العمل الليبي في غير مهنته التي يجيدها، ولذلك فان من اهم المستندات والاوارق المطلوبة للاستكمال طلب العمل في سوق العمل الليبي، تقديم العامل لشهادة خبرة في مهنته.

وأكد أن وزارة القوى العاملة وضعت كافة الاستعدادات والتدابير مع وزارة الخارجية من اجل عودة العمالة المصرية لسوق العمل في ليبيا الشقيقة، وغيرها من الدول ، حيث يتم متابعة اوضاع العمالة هناك من خلال ممثلي العمال ومكاتب العمل بالقنصليات المصرية بالخارج.

واشار سعفان إلى أن وزارة القوى العاملة وضعت برامج تدريبية مكثفة ، لعقد دورات تدريبية للعمالة المصرية، الراغبة في سوق العمل الليبيي ، سيكون من بينها محاضرات مخصصة لتعريف توعية العمالة لمصرية بحقوقها والواجبات الملزمة بها وفقا لقوانين ولوائح وتوصيات منظمة العمل الدولية.

وزير العمل الليبي: نمتلك منصة إلكترونية لحصر العمالة المصرية

من جانبه أكد وزير العمل والتأهيل الليبي على عابد الرضا، أن منظومة الربط الالكتروني، مشروع مطروح من 15عاما لتنظيم وتقنين أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، لافتا إلى أن سوق العمل الليبي يضع العمالة المصرية، على رأس أولوياته.

وأضاف أن العلاقات المصرية الليبية علاقات تاريخية، منذ مئات السنين، ولذلك فإن العمالة المصرية تعتبر عاملا اساسيا في سوق العمل الليبي.

وأوضح العابد أن وزارة العمل والتأهيل الليبية تمتلك منصة الكترونية ، لحصر العمالة الموجودة حاليا في ليبيا بشكل دقيق، وتستقبل طلبات شركات الاستقدام، الراغبة في استقدام العمالة المصرية، حيث تستهدف ليبيا استقدام مليون عامل مصري في كافة المهن والحرف، لكن البداية ستكون بمهن التشييد والبناء والطرق وبناء الجسور والكباري، إضافة لقطاع الصحة وغيره في مراحل لاحقة.