القوى العاملة : تعيين ٧٨٤٤ شاباً منهم ٥٤ من ذوى الهمم بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالقاهرة ٧٨٤٤ شاباً، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات، بمنشآت القطاعين الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، التى بلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بها ٢٦٣٥١ شاباً، وتوفير ٢٠٩ فرص عمل، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة.

وقال الوزير، فى بيان أمس، إن المديرية استخرجت ١٠٩ تراخيص جديدة لعمل الأجانب، والتجديد لـ١٤٩ أجنبياً.

وقال مدحت الغمراوى، مدير المديرية، فى تقرير للوزير حول ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى، إن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، وتم حفظ ١٤٥ شكوى، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى ١١١٨ شكوى تحت الدراسة.

وأضاف «الغمراوى» أن المديرية صرفت لرعاية العمالة غير المنتظمة عدة منح اجتماعياً واقتصادياً تمثلت فى ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه، و٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ آلاف جنيه، و١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه، و٣ منح وفاة عامل لـ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه.