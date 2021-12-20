دورة عن أساسيات نظم الخلايا الشمسية لتأهيل حديثي التخرج بـ«المهندسين»

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية المجانية عن أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة، التي تنظمها لجنة التنمية المستدامة بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، بالتعاون مع مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحددة الإنمائي، بهدف تأهيل المهندسين حديثي التخرج من شعبتي (كهرباء - ميكانيكا) لمساعدتهم على الالتحاق بالشركات العاملة في المجال، وكذا مساعدة رواد الأعمال في إنشاء شركاتهم الخاصة من خلال نقل خبرة عملية للمتدربين وتدريبهم على كيفية عمل دراسة الجدوى والربحية لمشروعات الخلايا الشمسية والإطلاع على مكونات حقيقية للأنظمة الشمسية.

نظم الخلايا الشمسية

وقال بيان للنقابة اليوم إن لجنة التنمية المستدامة تستهدف تدريب 60 مهندسًا كمرحلة أولى، مقسمين إلى مجموعتين، تبدأ المجموعة الأولى اليوم، وتستمر حتى 23 ديسمبر الحالي، على أن تبدأ المجموعة الثانية خلال الأسبوع المقبل في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الحالي، على أن يختتم التدريب بزيارة ميدانية لأحد المشروعات القائمة .

فى بداية كلمته الافتتاحية للدورة، نقل المهندس محمد كامل، مقرر لجنة التنمية المستدامة، تحيات المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين لجميع الحاضرين، معربًا عن خالص تقديره له، لما يقوم به من دور كبير تجاه المهندسين الشباب وحديثي التخرج، إيمانًا بأهمية هذا الدور، وينعكس هذا الدور على إقامة مثل هذه الفعاليات بغرض تدريب وتأهيل المهندسين وإطلاعهم على متطلبات سوق العمل، خاصة وأن هذا العصر هو العصر الذهبي للشباب، والقيادة السياسية توليه اهتمامًا خاصًا، ويظهر ذلك جليًا في تمكين الشباب وتقلدهم مناصب قيادية.

وأشاد «كامل»، بالدور الكبير للمهندس حسن عبدالعليم، فى تشكيل لجنة التنمية المستدامة، لتكون ضمن اللجان النوعية المتخصصة بالنقابة، إيمانًا منه ودعمًا للتوجه العام، وتماشيًا مع رؤية الدولة 2030 في الحفاظ على التنمية والبيئة معًا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنًا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

التنمية المستدامة

وأشار مقرر لجنة التنمية المستدامة، إلى أن اللجنة تهدف إلى التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة من خلال بناء القدرات لنشر مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وتأهيلها لتطبيقها فى مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية، وكذا مناقشة السياسات التمكينية والفرص والتحديات التي تواجه مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، كما تهدف اللجنة إلى التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة محليًا ودوليًا لتوسيع نطاق القائمين على تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

من جانبها أشادت الدكتورة هند فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في مؤشر التحول بمجال الطاقة عالميا لعام 2021، حيث قفزت 8 مراكز لتصبح في الترتيب 76 مقابل المركز 84 عام 2020 .