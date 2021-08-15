تحسين أداء الخلايا الشمسية العضوية لإنتاج الطاقة.. عمل بحثي لـ «هندسة عين شمس»

تقدمت كلية الهندسة جامعة عين شمس لمشروع «Start GCRF»، المتخصص في تقنيات السنكروترون للبحث والتكنولوجيا الإفريقية، برئاسة الدكتورة غادة بسيوني أستاذ مادة الكيمياء بالكلية، والدكتور موريتز ريدا من جامعة إكسفورد.

ويأتي في إطار سعي الدولة بالنهوض بالمشاريع البحثية، ودعم وتشجيع شباب الباحثين والحرص على إقامة مشاريع بحثية، بالإضافة إلى عمل الدولة على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها لمصادر طاقة متجددة ونظيفة والصديقة للبيئة، وسد احتياجات الطاقة بطرق مستدامة وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

بدء المشروع في جنوب إفريقيا

وأشارت الجامعة إلى اختيار طالب الماجستير محمد برهومة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وتحديد نقطة بحثية عن دراسة الطاقة الشمسية، من خلال فحص البنية الدقيقة للخلايا الشمسية بالمواد العضوية «OSC's»؛ لمراقبة كيفية تأثر أداء الخلايا ببنيتها الدقيقة في ظل ظروف بيئية مختلفة، لافتة إلى أنه تم الإعلان رسميا عن بدء المشروع في جنوب إفريقيا في 2019؛ للمشاركة في أولى ورش عمل المشروع Start GCRF.

ويعتبر مشروع Start GCRF مبادرة حكومية بريطانية؛ لزيادة فرص التنمية من خلال الانخراط مع الباحثين الأفارقة المشاركين لاكتساب الخبرة، وتمكين البحث باستخدام تقنيات السنكروترون، كما تستند موضوعات البحث حول أهداف التنمية الاستراتيجية المهمة في إفريقيا، وتقديم طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ بما يتماشى مع العديد من المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جامعة عين شمس تمثل مصر بالمشروع

كما تعد جامعة عين شمس الجامعة الوحيدة المشاركة في المشروع من مصر، وتم قبول المشروع كنقطة بحثية جديدة وإضافة علمية متميزة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة بسيوني، أهمية الشراكات الدولية مثل GCRF START لطلاب المتميزين بشكل خاص ولمصر بشكل عام؛ ليتزايد انفتاح الجامعات الإفريقية، خاصة المصرية، مع فتح قنوات اتصال خالية من العوائق.