مدبولي: نحتاج 700 ألف فرصة عمل سنويا.. ونطمح لنمو أكثر من 7%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر تحتاج سنوياً نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات، وهو ما يدفع الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة ليقود الاقتصاد المصري، مع استمرار ضخ الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للدولة.

الشركات العاملة بمصر وصلت للعالمية.. بعضها أصبح مرجعية للأسواق

وعبّر رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش افتتاحه لعدد من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر منذ قليل، عن سعادته للمشروعات والتوسعات الجديدة للمصانع في مصر، مشيراً إلى وجود توسع كبير في قطاع الصناعة، مبينًا أنَّ الشركات العاملة بمصر وصلت للعالمية وتُصدر بكميات كبيرة، كما أنَّ بعضها أصبح مرجعية للشركات والأسواق العالمية، وتأتي لهم عمالة من الخارج للتدريب في مصانعهم في مصر، ثم العودة لتشغيل مصانع بلادهم.

وأوضح أن الدولة تعمل تعزيز دور قطاع الصناعة بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، وأكبر قدرة ممكنة، مطالبًا المواطنين بالنظر لدول العالم، وحالة الاضطراب الشديد التي تعيشها دول المنطقة والعالم، وتغيرات ومشاكل اقتصادية سواء للدول المتقدمة أو غيرها.

نستهدف تسليم راية قيادة التنمية للقطاع الخاص

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية عملت على برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي، وبدأت المرحلة الثانية بإصلاحات هيكلية تهتم بمجالات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، مضيفاً: «كل همنا أننا نزيد من دور القطاع الخاص، وأن يتولى القيادة، وينطلق بصورة كبيرة».

وأشار إلى أنَّ هناك منتجات كثيرة نعتمد على الاستيراد فيها، وكذلك مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تأتي من خارج البلاد، مؤكّدًا أنَّ هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يلتقي رجال الصناعة والقطاع الخاص، لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتعميق التصنيع والإنتاج، وتصنيع منتجات نهائية لخدمة السوق المحلي، والتصدير للخارج.

وأوضح رئيس الوزراء، أنَّ كل ما يهم الدولة المصرية حالياً هو الحفاظ على التوازن والمكتسبات الاقتصادية في ظل الظروف التي نعيشها والعالم حالياً، مشيرًا إلى أنَّ معدلات الزيارة السكانية ما زالت تشكل تحديًا كبيرًا، متابعًا «نجحنا في خفض معدلات البطالة، لكننا نحتاج كل عام لما لا يقل عن 700 ألف فرصة عمل جديدة، ونحن مقتنعين بدور القطاع الخاص في استيعاب تلك العمالة الجديدة».

مصر من الدول القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا في عامي كورونا

ولفت مدبولي، إلى أنَّ العديد من الشركات كانت متحفظة على ضخ استثمارات جديدة في ظل أزمة كورونا، وتمّ مساعداتها بحوافز وإعفاءات للمحافظة عليهم والعمل، موضحًا أنَّ «مصر من الدول القليلة حول العالم التي حققت نموًا إيجابيًا في عامي كورونا، لكننا نريد نسب نمو أكبر كثيراً، ونريد نسب نمو تفوق الـ7%، وهو ما سيتأتي من عمل الدولة مع القطاع الخاص معاً».

وأوضح أنَّ الحكومة تجلس مع رجال الصناعة والأعمال كل أسبوع تقريباً، وتريد وجود خطوات متسارعة لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه لولا الاستثمارات العامة التي ضخت بمجال البنية الأساسية لم نكن لنستطيع أن نقول للعالم: «تعالى استثمر في مصر»، موضحاً أن الدولة مستثمرة في تلك الاستثمارات، واستثمارات مثل مشروع «حياة كريمة»، والذي يغير الحياة على وجه مصر.

ووعد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أي دعم يحتاجه القطاع الخاص الجاد للعمل والاستثمار في مصر.