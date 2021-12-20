مدبولي يشهد افتتاح مصنعا لتصنيع البلاستيك المرن بمدينة 6 أكتوبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، افتتاح مصنع شركة «فيليكس»، أحد الخطوط الصناعية الجديدة التي يتم افتتاحها بمدينة 6 أكتوبر.

رافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتعتبر شركة «فيليكس» الوحيدة المتخصصة في مجال تصنيع البلاستيك المرن، المستخدم لأغراض التغليف والتعبئة، من مواد «البوليستر، البرومين، والبروبومين»، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..