برنامج تدريبي لتعزيز فهم الشباب للتجارة الدولية ورفع الوعي التصديري

أنهى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامجه «تعزيز فهم التجارة الدولية للشباب» لعدد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب الهادف للتصدير، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وجمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية.

مذكرة التفاهم تهدف لنشر الوعي التصديري

عدد من المحاور شملتها الدورة التدريبية تتمثل في الإجراءات الجمركية، والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، وطرق ووسائل الدفع في التجارة الدولية، والمصطلحات التجارية الدولية، والشحن واللوجيستيات، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية الدولية، وقواعد شهادات المنشأ.

البرنامج التدريبي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وإكسبولينك، بهدف نشر الوعي التصديري وتقديم محتوى أكاديمي عن التصدير للمشروعات المحتضنة، وذلك لدعم المبدعين والمبتكرين وإتاحة الفرص لهم لتحفيزهم للتوجه للتصدير بصفة عامة وإدماجهم في سلاسل القيمة العالمية.

إدراج كل الفاعلين الاقتصاديين في التنمية المستدامة

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنَّ المعهد يسعى إلى إدراج كل الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية المستدامة؛ وذلك في ضوء النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة ليوسع من دائرة خبراته، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وحول هدف البرنامج التدريبي أوضحت شريفة شريف، أنَّ البرنامج يستهدف بناء الكوادر المحلية في مجال الإبداع والابتكار وضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الشباب والراغبين بالتصدير، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم رحلة التصدير للشباب، والخريجين الجدد، والشركات المبتكرة والمصنعين المحليين أو الشركات القائمة التي ترغب في التصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية.