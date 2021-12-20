شاكر: «رئيس الوزراء عنده عداد كهرباء مسبق الدفع في منزله»

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع في أعداد عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والتي تستهدف تقليل تدخل العنصر البشري، وهو ما يقلل من نسبة وجود أخطاء في قراءة الكهرباء أو تأخر تسجيلها.

عداد الكهرباء في منزل رئيس الوزراء من العدادات مسبقة الدفع

وأضاف شاكر خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، إنه قام بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع في منزله ليكون أسهل في التعامل، مضيفا أن عداد الكهرباء في منزل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم تركيبه من العدادات مسبقة الدفع، وهو ما يبين تفضليه في التعامل.

وتابع وزير الكهرباء، أن العدادات مسبقة الدفع تعطي راحة أكبر وثقة للمستهلك، حيث تقلل من نسب الأخطاء التي يمكن أن تحدث خلال تسجيل قراءة العداد التي تستلزم الذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء التي يتبع لها المواطن لتغيرها وتصحيحها.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن العدادات مسبقة الدفع يستطيع كل شخص مراقبة استهلاك ومعرفة معاد انتهاءه وتجديدها بنفسة من أقرب مكان له يحتوي على ماكينة فوري أو دفع إلكتروني.

الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة

وافتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر السنوي الخامس للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام تحت عنوان «الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة».

وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونقل فيها تحيات رئيس الوزراء.

وأعرب شاكر، عن امتنانه في المشاركة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر، والذي يعد منصة وطنية تقدم خططاً ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع الهام.