الطقس السئ يغلق موانئ قناة السويس مؤقتاً.. الرؤية منعدمة أمام الملاحة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها اليوم، إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، على أن تعود الحركة فور تحسن الطقس.

غلق مينائي شرق وغرب بورسعيد أمام حركة السفن

كما أشار البيان إلى غلق مينائي شرق وغرب بورسعيد أمام حركة السفن، وذلك لبلوغ سرعة الرياح 30 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، وكذلك غلق ميناء العريش نظراً لعدم استقرار الطقس، علماً بأن حركة التداول بأرصفة الموانئ مستمرة دون توقف، على أن تعود حركة السفن مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية.

تسهيل حركة تداول السفن بموانىء بورسعيد

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي حركة تداول بحمولات 3,530,894 طنا، كطاقة محققة وعدد حاويات 326,182 حاوية مكافئة من خلال استقبال 246 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 353,197 طنا، وعدد حاويات 30,463 وصل إلى حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 12 سفينة بضائع عامة، وأيضاً 7 سفن صب سائل، وسفينتين ملح، وسفينتين سياحيتين، فضلاً عن استقبال 60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد، فاستقبل خلال شهر نوفمبر 113 سفينة حاويات، و10 سفن بضائع عامة بطاقة محققة 3,161,297 طنا، و295,719 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري 4 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,400 طن.