السيطرة على حريق نشب في مستشفى التضامن ببورسعيد دون خسائر بشرية 

تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد، من السيطرة على حريق نشب بالمبنى القديم لمستشفى التضامن، التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك بسبب ماس كهربائي.

حريق في حجرتين بالمستشفى

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق نشب في حجرتين بالمبنى القديم لمستشفى التضامن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد بقيادة العميد هاني المهدي رئيس الوحدة، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون خسائر أو إصابات بشرية، قبل وصولها إلى المبنى الآخر الذى يتواجد فيه المرضى والمترددون على المستشفى.

إخماد الحريق قبل وصوله إلى أنابيب البوتاجاز

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المبنى القديم تحت التطوير، وبه حجرتان يتم تطويرهما، كما يوجد عدد من أنابيب الغاز، ولكن شاءت إرادة الله أن يتم السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الأنابيب وانفجار المبنى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على أسباب الحريق.