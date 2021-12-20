تأجيل محاكمة دبلوماسي سابق لاتهامه بإهدار المال العام لـ 23 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة دبلوماسي سابق، لاتهامه بتهمة إهدار المال العام، لجلسة 23 فبراير المقبل، كما قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

المتهم استولى على 130,387,85 دولار أمريكي

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 10793 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 2702 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة الكلية، وبرقم 455 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا وبرقم 72 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبرقم 150 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، بقيام المتهم «أ.م.ن»، 47 عاما، في الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو 2018 بدائرة مصر الجديدة بصفته موظفا عاما، بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة.

وأوضحت أوراق القضية، أنه استولى على مبلغ 130,387,85 دولار أمريكي والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن تقدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها للفندق محل عمله، مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.