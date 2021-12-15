«جنايات القاهرة»: المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة صاحب مؤسسة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار فيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، محمد كامل عبدالستار، وأمانة السر رجب شعبان، محمد علاء.

مخدر الهيروين

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية رقم 13719 لسنة 2021 جنايات عين شمس، أن المتهم « محمود. ر» 41 عامًا، صاحب مؤسسة، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرًا «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقاد سيارة دون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات المباحث

أوضحت تحريات المباحث الجنائية، أنه حال مروره بدائرة اختصاصه أبصر المتهم، والمطلوب التنفيذ عليه بقضايا جنائية، مستقلاً سيارته بدون لوحات أمامية فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لفافات لذات الجوهر المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلتها والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لترويج تجارته.

المعمل الكيماوي

أوضح تقرير المعمل الكيماوي، عدد المضبوطات (42) لفافة تحوي المادة الفعالة لجوهر « الهيروين» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه (21,40) جرام.

وفي سياق متصل ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بمنطقة الساحل ، وتبين أن المتهمين كانوا يقومون بييع الأقراص المخدرة في الشارع لعملائهم في شارع عبد الجواد أمين ، وأن أجهزة الأمن رصدت نشاطهم الإجرامي وألقت القبض عليهم وعثر بحوزتهم على كمين من المواد المخدرة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.