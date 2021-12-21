أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 21-12-2021 مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفي إطار اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار العملات سواء كانت دولار أو يورو أو ريال سعودي أو جنيه إسترليني، نستعرض الأسعار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد، خلال التعاملات التي وردت صباح اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر تلجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية نحو 20.06 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 20.64 جنيه للشراء، و20.80 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.63 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ومن أبرز أسعار العملات التي يهتم بها المواطنون، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الذي سجّل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.59 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.59 جنيه للشراء، و17.77 للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.56 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.