أدهم نابلسي يعلن اعتزال الغناء نهائيا: لديّ أهداف جديدة 

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الفن بشكل نهائي، زاعما في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.

أدهم نابلسي يعتزل الغناء: سوف أضع اهداف جديدة

ونشر أدهم نابلسي فيديو له، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قال فيه: خبر سعيد بالنسبة لي، كل شخص فيناً عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك؟ هل ستضع أهداف جديدة أو ماذا ستفعل؟

أدهم نابلسي: اعتزلت الغناء نهائيا

وقال أدهم نابلسي: «الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمرنا، بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه، والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا».

أدهم نابلسي اسمه الحقيقي أدهم ذياب فريد النابلسي، من مواليد دولة الأردن في 20 نوفيمبر 1993، كان متسابقًا في البرنامج الغنائي «إكس فاكتور»، وتمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج، لكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب واعتبره الفنان اللبناني، وائل كفوري خليفته فى الغناء.

استطاع أن يتخطى الصف الأول بأغنيته «هو الحب»، التي لحنها بنفسه، وحصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر، كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.