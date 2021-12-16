أبو الليف يؤيد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء: فن هابط

أعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان «عصبية»، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد، في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

أبو الليف يعلن تأييده قرار نقابة المهن الموسيقية

وقال أبو الليف في بيان له، اليوم، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء، مشددًا أنه ضد الفن الهابط، وضد الكلمة الهابطة أيضا، وضد أي شخص أيضًا يسيئ للفن بشكل عام، مشيرًا إلى أنه المهرجانات لون غنائي موجود منذ زمن، لكنه ضد كلمات المهرجانات الـ«مُسفة»، ويرفض الهابط منها تماما.

وأشار أبو الليف، إلى أنه مع المهرجانات الهادفة، ذات الكلمات التي تعود عليها الجمهور، لكن البعض الفترة السابقة أساء لمصطلح مهرجان، لذا أعلن تأييده التام لوقف أي مؤدي للغناء من الأسماء الممنوعة من الغناء، نظرا لتدني مستوى كلمات المهرجان، رافضا منع المهرجانات في المطلق، لأنها لون من ألوان الفن الشعبي، وموجود منذ زمن.

أبو الليف: اللون الشعبي الذي أقدمه يصعب على الكثيرين القيام به

وأوضح أبو الليف، أن اللون الغنائي الذي اشتهر به، مازال موجودا وله مستمعيه، وسيكثف في الفترة المقبلة عودته بأكثر من أغنية، ستكون مفاجأة لجمهوره، مؤكدًا أن الفن الشعبي المصري لن يموت، وسيظل راسخا، ويتم تجديده كل فترة بألوان جديدة تخرج من رحمه، لافتًا إلى أن اللون الشعبي الذي يقدمه يصعب على الكثيرين القيام به، وأنه يعكف الآن مع عدة شعراء وملحنين وموزعين من خلال تكثيف ورش العمل للعودة بقوة في الفترة المقبلة، ليقدم ما يليق بجمهوره وينال إعجابه.