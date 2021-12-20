انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة غدا

تنظم كلية الإعلام بالجامعة الحديثة «Mti»، المؤتمر العلمي الخامس لكلية الإعلام، غدا، بعنوان «دور الإعلام والفن في بناء الوعي والإرتقاء بالذوق العام» 21 و22 ديسمبر، تحت رعاية وزير التعليم لعالي والبحث العلمي، والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة، والدكتور سامي الشريف، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر الدكتور السيد بهنسي، ومنسق عام المؤتمر الدكتورة ميرال مصطفى، والدكتورة مايا البيضا رئيس قسم الاتصالات والعلاقات العامة بالكلية.

المؤتمر يتضمن 6 جلسات تناقش 26 بحثا وورقة قدمها خبراء وباحثون

وقال الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، إن فعاليات المؤتمر، تتضمن 6 جلسات تناقش 26 بحثا وورقة قدمها خبراء وباحثون من مختلف كليات الإعلام في الجامعات المصرية والعربية.

وأضاف «الشريف» في بيان الجامعة، أنه ستعقد حلقتين نقاشتين عن الإعلام والفن، بين حرية الإبداع وضوابط التنظيم، وقوة مصر الناعمة إلى أين؟، معلنا تكريم بعض رموز الفن والإعلام المصري.

الإعلام والفن بين حرية الإبداع.. وضوابط التنظيم

وتتضمن الحلقة الأولى النقاشية للمؤتمر «الإعلام والفن بين حرية الإبداع.. وضوابط التنظيم»، متحدثين هم الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاعات الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة هويدا مصظفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، وبطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، واسلام عفيفي.

وتأتي الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «القوى الناعمة لمصر.. إلى أين»، بحضور الدكتور حسن مكاوي، والدكتور محمد شومان، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي رفعت فياض، ومحمد نوار، رئيس الإذاعة، وهند رشاد عضو مجلس النواب.

وتدير الدكتورة ماجي الحلواني الجلسة العلمية الأولى، بحضور الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعمر الإبياري عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام الجامعة الحديثة، كما يدير الدكتور حمدي حسن، أمين لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات الجلسة العلمية الثانية بحضور الدكتور محمد سعد والدكتورة ولاء يحى، فيما يدير الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة الجلسة الثالثة بحضور الدكتورة عزة عثمان والدكتورة ريم الشريف والدكتورة إيمان عرفات.

كما تدير الدكتورة هبة السمري، عميد كلية الإعلام جامعة النهضة، الجلسة الرابعة بحضور الدكتورة وسام نصر وكيل إعلام القاهرة للدراسات العليا، ويدير الدكتور رضا عبدالواجد الجلسة العلمية الخامسة بحضور الدكتور عماد ربيع، مدير الإنتاج بصدى البلد بينما تدير الجلسة العلمية السادسة الدكتورة هبة شاهين بحضور الدكتور عبدالجواد سعيد والدكتورة مي محمود.

شارك في تحكيم الأبحاث المقدمة خلال المؤتمر بحضور الدكتورة منى الحديدي والدكتورة ليلى عبدالمجيد والدكتور محمود علم الدين والدكتور محمود يوسف والدكتور وليد فتح الله والدكتور محمود إسماعيل والدكتور جمال النجار والدكتورة حنان يوسف والدكتور محمد رضا والدكتور حازم البنا.