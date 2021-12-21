مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-12-2021 في محافظات مصر

يهتم الكثيرون بمتابعة مواقيت الصلاة، إذ يبحث عنها المسلمين لأداء الصلاة وفق ما أمرهم الله تعالى بها وذلك في أوقاتها المحددة وفق توقيت كل مدينة، وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة، في السطور التالية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

تشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتا بسيطا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:13

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب 04:59

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:57

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 05:10

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب 05:06

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:32

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء: 07:14

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:30

أذان الظهر: 01:05

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب 06:05

أذان العشاء: 07:31

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:36

أذان الظهر: 12:17

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء: 07:04