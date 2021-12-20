انتظام الدراسة في جميع مدارس الإسكندرية غدا

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غداً الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، في ضوء ما جاء من بيانات توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونفت محافظة الإسكندرية في بيان قبل قليل، ما جرى تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول تعطيل الدراسة غدا.

محافظ الإسكندرية ينفي أي شائعات بشأن تعطيل الدراسة غدا

وتناشد المحافظة المواطنين التأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كل القطاعات الخدمية والحيوية، في متابعة لحظية، تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.