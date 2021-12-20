بدء إعطاء الجرعة التنشيطية الثالثة للأطقم الطبية بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بدء إعطاء الجرعة التنشيطية الثالثة للأطقم الطبية ثم لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية بعدها بداية من يوم الغد الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكداً على الوكلاء ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب قبل بدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين، بتقنية الفيديو كونفرانس، أنه سيتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2021 - 2022، في 15 يناير المقبل، وفق الخريطة الزمنية المحددة.

إجازة نصف العام في جامعة الإسكندرية

وأوضح أن إجازة نصف العام تبدأ اعتباراً من 5 فبراير 2022 وتستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 19 فبراير، وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كما طالب بضرورة استكمال تفعيل نظام الدخول للكليات من خلال الكارت الذكى «smart card»، وذلك من خلال مشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية تقدم سبل الدعم للكليات

وفي سياق آخر، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تقدم كافة سبل الدعم لجميع كليات ومعاهد الجامعة من أجل تطوير برامجها الدراسية والبحثية، فضلاً على التوسع في إنشاء درجات علمية مشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية الحالية واستحداث أخرى.