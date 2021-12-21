إصابة وزيرة الخارجية الكندية بـ«كورونا»

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي «42 عاما»، أنها عزلت نفسها بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت جولي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بـ الفيروس، مضيفة، أنها حصلت على نتيجة إيجابية بعد إجراء اختبار سريع وهي الآن في عزلة، وفقا لما ذكره موقع «جلوبال نيوز» الكندي.

وأشارت وزيرة خارجية كندا، إلى أنها ستواصل العمل تقريبًا، كما كانت لعدة أيام ، حتى تحصل على نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي سي آر»، معربة عن امتنانها للحماية التي توفرها لقاحات كورونا.

وحذرت المسؤولة الكندية، من أن اختبار فيروس كورونا وحده لا يحمي المواطنين من الإصابة بالفيروس، وأوضحت الوزيرة، بمواصلة اتباع إرشادات الصحة العامة.

الوزيرة تشجع الكنديين على الاستمرار في الحصول على لقاحاتهم

وشجعت جولي، الكنديين على الاستمرار في الحصول على لقاحاتهم، وأضافت وزيرة الخارجية الكندية: «إنه أفضل شيء يمكننا القيام به للحفاظ على عائلاتنا آمنة في موسم الأعياد».