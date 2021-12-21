الشمس تتعامد على معبد قصر قارون بالفيوم.. لمدة 10 دقائق فقط

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، حيث تعامدت لمدة 10 دقائق فقط واختفت خلف السحب الكثيفة التي تملأ سماء الفيوم، وسط غياب الاحتفال الذي كان يقام كل عام -للعام الثاني على التوالي- ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها محافظة الفيوم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث اقتصر الأمر على إرسال لجنة من محافظة الفيوم برئاسة سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، وأحمد شوقي مدير عام السياحة بالمحافظة، لرصد الظاهرة النادرة التي تحدث في 21 ديسمبر من كل عام، لتعلن الانقلاب الشتوي وانتهاء فصل الصيف.

ظاهرة فلكية نادرة تحدث سنويا

وبدأت ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون بمحافظة الفيوم، مع شروق الشمس في الساعة 6:48 صباحاً، واستمرت لمدة 10 دقائق فقط خلف سحب الكثيفة التي تغطي سماء الفيوم، بسبب موجة الصقيع التي تضرب المحافظة.

طلاب المدارس يشاهدون التعامد

وحضر عشرات الطلاب من المدارس إلى معبد قصر قارون لمشاهدة الظاهرة، وحرصوا على التقاط عشرات الصور لحظة تعامد الشمس، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية بالمنطقة، وسط حضور من السياح ومسؤولي الآثار والسياحة بالمحافظة.

تعامد الشمس على قدس الأقداس

وكان المئات من السياح يحرصون على زيارة معبد قصر قارون في 21 ديسمبر من كل عام للاستمتاع بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، على الرغم من البرودة الشديدة، والشبورة العالية، نظراً لكونها ظاهرة فلكية نادرة تحدث في نفس اليوم من كل عام، لتُعلن بدء حلول الشتاء، بالإضافة إلى تنظيم المحافظة حفلاً سنوياً يضم فرق فنون من قصر الثقافة، وعروض فنية مثل «التنورة»، وعزف السلام الوطني.

نقوش الإله سوبك تزين معبد قصر قارون

ومعبد قصر قارون هو معبد قديم يضم ما يقرب من 100 حجر كانت تستخدم في تخزين الحبوب والغلال، واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت، ويضم المعبد العديد من المتاهات والسراديب، كما يتزين سقفه بنقوش «الإله سوبك»، ومدخله برسومات شمس ذات أجنحة، ويطل من الجنوب والغرب على الصحراء، ومن الشمال والشرق على أراض زراعية، ولا يزال يحتفظ برونقه وجماله على الرغم من مرور ما يقرب من 7 آلاف عام على بنائه.

معبد قصر قارون يرجع للعصر البطلمي

وتاريخ معبد قصر قارون يرجع للعصر البطلمي، وبُني خصيصاً لعبادة الإلهين «سوبك» و«ديونيسيوس» إله الخمر والحب عند الرومان.