«شاربها يحشر يوم القيامة بوجه أسود».. من وراء أحاديث تحريم القهوة؟

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الآراء والفتاوى الشاذة التي تحرم شرب القهوة، وتداول رواد التواصل الاجتماعي بعض الأحاديث المغلوطة عن تحريم القهوة، ومن هذه الأحاديث التي نسبها البعض للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، رغم أنها لم ترد في أي من كتب الأحاديث: «من شرب القهوة يحشر يوم القيامة، ووجهه أسود من أسافل أوانيه»، لذلك تعرض «الوطن» في هذه السطور الحكم الشرعي الصحيح للقهوة، وصحة الأحاديث المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

حكم شرب القهوة

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو الشؤون الإسلامية، إن هذه الأحاديث مكذوبة، ويجب أن يتوقف الناس عن تداولها، وأصبح الأمر على منصات التواصل غير جيد في نشر الأكاذيب، ولا بد من وجود رقابة على المحتوى الديني على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف عضو الشؤون الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» حول حكم القهوة، أنه لم يرد نص صحيح بتحريم القهوة، كما أن القهوة ليست من الأشياء الضارة حتى يجري تحريمها، والحقيقة أن القهوة ليست حرام وأول ما شربت في المنطقة العربية، حيث شربها المسلمون، ولا يوجد أي من العلماء تحدث عن تحريم القهوة.

حقيقة الأحاديث المنتشرة عن تحريم القهوة

وقال «هندي» عن صحة الأحاديث المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل «من شرب القهوة يحشر يوم القيامة، ووجهه أسود من أسافل أوانيها»، أن هذه الأحاديث لم ترد في السنة النبوية، ولم يتحدث النبي في أي نص عن القهوة، كما لم يتناول الفقهاء مثل هذه الأحاديث، وهذا مخطط لتشويه الإسلام وتشويه الأحاديث النبوية.