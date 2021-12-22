سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 22-12-2021

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، خاصة الريال السعودي، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عودة الطيران المباشر مع مصر، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي، نستعرض الأسعار وفقا للتعاملات وردت صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.64 جنيه للشراء، و17.80 للبيع.

كما سجّل الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 20.71 جنيه للشراء 20.92 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.70 جنيه للشراء و20.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 20.70 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 20.73 جنيه للشراء 20.92 جنيه للبيع.