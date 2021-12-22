سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 22-12-2021

تباينت أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو بشكل يومي، نستعرض الأسعار وفق للتعاملات التي وردت صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، في البنك المركزي والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري والمصرف المتحد، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib، نحو 17.64 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم، نحو 17.64 جنيه للشراء و17.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 17.61 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 17.61 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 17.64 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 17.64 جنيه للشراء و17.80 للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.